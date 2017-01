Begleitet von massiven Protesten sind einen Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump Europas Rechtspopulisten in Deutschland gemeinsam aufgetreten.

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry sagte auf dem Kongress in Koblenz, in den USA habe Trump „einen Weg aus einer Sackgasse“ gewiesen - und „genauso wollen wir das für Europa tun“. Die Chefin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erklärte, einige der Punkte Trumps in seiner ersten Rede als Präsident zeigten Gemeinsamkeiten „mit dem, was wir sagen“.

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sprach von einem „patriotischen Frühling“ in Europa. Aus Österreich reiste der EU-Abgeordnete der FPÖ, Harald Vilimsky, an. Gegen das Treffen protestierten mehrere tausend Menschen, darunter auch zahlreiche hochrangige Politiker.

5.000 Demonstranten

Unter dem Motto „Koblenz bleibt bunt“ gingen nach Schätzungen der Polizei rund 5.000 Menschen auf die Straße, um gegen den Kongress der Europaparlamentsfraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) zu demonstrieren. Erklärtes Ziel der ENF ist das Ende der EU.

Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte der Nachrichtenagentur AFP am Rande der Demonstration zu dem ENF-Kongress, dies sei „Nationalismus in höchster Potenz“ und eine „Zerstörung der europäischen Idee“. Die Theorien, die dort aufgebaut würden, dürften nicht greifen.